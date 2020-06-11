Киев, , 19:00 — REGNUM Россия может пойти на военную эскалацию в отношении Украины из-за вопросам поставок воды в Крым, заявил 11 июня в эфире ObozTV украинский политик, экс-глава Совета министров Крыма Сергей Куницын.

Политик заявил, что России нужно «Каховское море» (видимо, имеется ввиду Каховское водохранилище на юге Украины — ред). и шлюзы в районе Таврийска и Каховки, потому что без этого воду в Крым не подашь.

«На этот аспект надо обращать серьезное внимание, потому что мы уже убедились и по Крыму, и по Донбассу… Тогда тоже никто не ожидал, но это произошло. Надо быть наготове», — считает Куницын.

Также он заявил, что ситуация с водой в Крыму критическая, и без Украины в принципе нельзя эту проблему решить, «потому что объективно такого объема воды не существует».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что правительство Украины «взволновано» ситуацией с недостатком воды в Крыму, но каких-то конкретных действий по этому поводу предпринимать не планирует.