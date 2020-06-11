Ярославль, , 18:52 — REGNUM В Ярославской области все ограничения, связанные с пандемией, продлили до 22 июня. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Правительство Ярославской области

Запрещены массовые мероприятия, торговля непродовольственными товарами разрешена только в помещениях площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом. В детских садах продолжат работу только дежурные группы для родителей, которым разрешена работа.

Учреждения культуры, спорта, досуга и развлечений могут работать только без очного присутствия посетителей. Торговые центра по-прежнему закрыты.

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