Москва, , 18:48 — REGNUM Идея прекратить уголовные преследования британских военных, обвиняемых в причастности к военным преступлениям в Ираке, контрастирует с раздуванием обвинений в адрес Китая в распространении коронавируса. Преступления британцев должны быть расследованы.

Об этом сообщила 11 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главного британского военного прокурора о планах властей его страны остановить «преследование британских военнослужащих за возможные преступления, совершённые за годы военной кампании в Ираке».

Российский дипломат подчеркнула, что, когда «делаются заявления относительно необходимости расследования причин возникновения пандемии», причём звучат обвинения в адрес конкретных стран и даже людей, то тогда нельзя замалчивать военные преступления, в результате которых погибли многие мирные иракцы.

Захарова «Не пора ли всё-таки кому-то ответить как раз из представителей той самой западной коалиции?»

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Напомним, военная прокуратура Великобритании заявила, что планирует прекратить преследования воевавших в Ираке британцев, подозреваемых в совершении преступлений, «в течение ближайших нескольких недель».

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