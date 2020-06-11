Киев, , 20:10 — REGNUM Украинский политолог из Одессы Артем Филипенко прокомментировал инициативу президента Приднестровья Вадима Красносельского о возможном временном ограничении выезда для местных жителей и въезда для иностранцев с учетом интересов госбезопасности и «нравственности».

ИА REGNUM напомним, что соответствующий законопроект Красносельский представил в Верховный совет республики 8 июня. В пояснительной записке говорится, что предлагаемые новшества помогут «усовершенствовать механизм регулирования порядка въезда и выезда» из региона.

«Учитывая тот факт, что часть жителей Приднестровья работают на правом берегу, например, в Кишиневе — то их ждут неприятные времена. Равно, как и граждан Молдовы, живущих на левом берегу и не имеющих «приднестровского гражданства», которым теперь могут запретить въезд (для Приднестровья Молдова — «другое государство»). Ключевое слово здесь «могут», то есть Красносельский может по каким-то ему одному известным соображениям поломать бизнес, разлучить на время семьи и проч.», — размышляет эксперт.

Представитель Украины также выделяет несколько причин, зачем Красносельскому понадобилась такая законодательная инициатива.

«Приднестровье постоянно обвиняет Молдову в «блокаде», ограничении передвижения товаров для ПМР, банковской блокаде (жители левобережья не могут снять свои деньги с карточек Visa и Master Card в Приднестровье и вынуждены выезжать в соседнее село Варница на подконтрольной территории) и прочее. Благодаря такой инициативе он (Красносельский получает возможность давить на Кишинев через молдавских граждан», — предполагает эксперт.

«Президент Молдовы Игорь Додон не против получить голоса приднестровцев-граждан Молдовы (тех, у кого два паспорта, молдавский и приднестровский). Но если в какой-то момент исходя из «государственной безопасности, общественного порядка, нравственности, здоровья населения» ограничить выезд оных граждан из Приднестровского региона, то Игорь Додон этих голосов не получит. В общем то же, что и пункт 1 — прекрасный рычаг для воздействия на молдавские власти», — далее анализирует Филипенко.

В завершение эксперт отмечает, что при плохом раскладе дел «нечто подобное будет ждать и Украину», однако не развивает эту мысль.