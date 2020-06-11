Брюссель, , 18:33 — REGNUM Европейская комиссия подготовила список стран, из которых уже с 1 июля можно будет въезжать на территорию ЕС с целью туризма. Список был опубликован на официальном сайте ЕК.

Напомним, что с 15 июня должны открыться внутренние границы стран Евросоюза. Хотя не все страны — члены наднационального объединения с этим согласны.

Что касается стран, не входящих в ЕС, то пока евробюрократы готовы открыть границы с 1 июля только для стран Западных Балкан. Это Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. В Брюсселе считают, что ситуация с коронавирусом в этих странах аналогична ситуации в Евросоюзе.

Другие страны, в том числе и Россия, в этот список не попали.