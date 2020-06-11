Москва, , 18:32 — REGNUM Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора 11 июня обсудили борьбу с пандемией коронавируса и сотрудничество двух стран в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена важность кооперации на энергетическом направлении — как в рамках действующих проектов по добыче углеводородов, так и путем запуска новых, в частности в сфере электрогенерации и мирного атома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны выразили общую заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества, в том числе при «максимальном использовании потенциала» соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС.

Лидеры двух стран также подтвердили настрой на укрепление взаимодействия по международной и региональной проблематике с учётом председательства России в в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, а Вьетнама — в АСЕАН и на Восточноазиатском саммите, информирует пресс-служба.

В ходе обсуждения ситуации с коронавирусом была дана высокая оценка сотрудничеству и взаимопомощи в борьбе с распространением инфекции, включая поставку средств диагностики и индивидуальной защиты, а также отправку во Вьетнам российских специалистов.

Сообщается также, что Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина и весь российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и с Днём России.

По данным пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.