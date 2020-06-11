Москва, , 18:38 — REGNUM В рабочую группу, которая изучит доходы председателя Московской городской думы, включено по одному представителю от каждой фракции законодательного собрания столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

По её словам, в состав группы вошли депутаты Евгений Бунимович («Яблоко»), Валерий Головченко («Моя Москва»), Степан Орлов («Единая Россия»), Леонид Зюганов (КПРФ), Магомет Яндиев («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») задекларировал почти 2 млрд рублей доходов по итогам 2019 года.

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