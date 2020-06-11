Москва, , 18:19 — REGNUM В среду, 10 июня 2020 года, АНО «Цифровая экономика» совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации организовали для послов и дипломатических сотрудников из более чем 80 стран онлайн-брифинг, на котором рассказали о «цифровом сопротивлении» России распространению заболеваний, вызванных COVID-19.

По мнению инициаторов брифинга, именно цифровые технологии помогли нашей стране успешно выйти из острой фазы пандемии.

В качестве примера приводилось использование цифровых сервисов в здравоохранении, доступ граждан к дистанционным образовательным услугам, организация рабочих мест в условиях карантина, цифровая поддержка социального дистанцирования и карантина.

Отечественные цифровые корифеи с удовольствием делились достижениями отечественных программистов, а также иностранного технического оборудования и информационно-коммуникационных платформ, искренне веря, что всё это «представляет безусловный интерес для наших зарубежных партнеров».

В частности, Сбербанк продемонстрировалсвою модель анализа и прогноза эпидемиологической динамики, позволившей с конца февраля 2020 года прогнозировать сценарии развития эпидемии коронавируса в разных регионах России. Но почему-то не сделал следующий шаг — не смог создать план остановки эпидемии и снижения экономических постпандемических рисков. Скорее всего, перед Сбербанком не ставилось такой задачи, потому что прогнозирование и планирование — это два очень разных уровень ответственности за принятые решения и их последствия.

Максим Еременко, старший управляющий директор ПАО «Сбербанк», поведал о совершенстве процесса обработки данных для улучшения прогноза:

«Параметры модели обновляются ежедневно, это позволяет непрерывно совершенствовать систему аналитики и оценивать точность прогноза. Модель достаточно точно предсказала пик эпидемии 7 мая, правда не учла, что пиковых значений может быть два — второе было 11 мая, также модель еще в начале апреля показывала, что после майских начнется снижение».

Действительно, ошибка в стратегическом прогнозе — это такой пустяк для 140 млн граждан страны, жизнь которых хотят сделать зависимой от так называемого национального искусственного интеллекта (ИИ), к созданию которого активно прикладывает руку тот же Сбербанк.

Помимо ИИ для управления людьми Сбербанк работает над ИИ для лечения людей, создавая заменителя врача-пульмонолога — робота, обладающего машинным зрением, который должен с высокой точностью распознавать затемнения в легких, характерные для COVID-19, а также автоматически рассчитывать объем пораженной легочной ткани. В данный момент, в самый разгар эпидемии, робот обучается в медицинских учреждениях в 25 регионах России.

«Сколково» рассказало иностранным дипломатам о том, что фактически уничтоженные пандемическим экономическим кризисом компании увидели новые возможности для развития бизнеса, и возможности эти находятся в сервисах дистанцирования и в цифровых технологиях. «Сколково» озвучило основные направления стартапов, активно поддерживаемых его фондом: медицинские сервисы и механизмы быстрой диагностики, проекты по разработке вакцин, видеоаналитика, безлюдные производства и сервисы для удаленной работы.

«Mail.ru Цифровые технологии» представили доклад о трёх приоритетных категориях, на которых сосредоточено оказание помощи от их компании — это пользователи, предприятия малого и среднего бизнеса и в целом экономика страны. Помощь людям, потерявшим работу и средства к существованию, разорившемуся бизнесу и государству при отсутствии у него чёткой программы по выходу из сложившейся ситуации, заключалась в сервисе #лучшедома, который помог людям наладить свой нехитрый быт в период самоизоляции, работать, учиться, а главное — развлекаться.

Своим участием не обошли стороной дипломатический онлайн брифинги представители государственной власти: они описали региональную специфику цифрового реагирования субъектов Российской Федерации на последствия эпидемии новой коронавирусной инфекции. Москва здесь выступила в авангарде реагирования — действительно, есть, чем гордится с учётом того, что сами москвичи поставили своему градоначальнику «двойку с минусом» за борьбу с коронавирусом.

Тем не менее, Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы, не преминул поделиться опытом департамента в сдерживании распространенияCOVID-19:

« Основная задача, которая стояла перед нами в начале эпидемии — понять, как минимизировать распространение вируса в городе, где постоянно контактируют более 15 миллионов человек. С помощью цифровых сервисов нам удалось за короткий промежуток времени сократить транспортные потоки в городе на 80% ».

Напомним, что снижение транспортных потоков стало следствием запрета столичного мэра на работу большей части предприятий города и объявленных президентом РФ нерабочих дней. Для того, чтобы совсем остудить желание горожан выходить и выезжать из дома, наряду с круглосуточной агитацией по федеральному московскому телеканалу, с середины апреля в Москве были введены цифровые пропуска для поездок по городу на личном и общественном транспорте. И хотя Эдуард Лысенко считает, что система, введенная в Москве, уникальна, стоит заметить, что цифровые пропуска несколькими неделями ранее были внедрены в Китае, ОАЭ и еще ряде стран. Таким же «списанным» с опыта других государств, было мобильное приложение «Социальный мониторинг», «нахватавший» невероятное количество ошибок и в конечном итоге вовсе ослабившим свои позиции.

Не Москвой единой жива Россия. В Нижегородской области для бизнеса, постепенно выходящего из режима карантина, разработали и внедрили систему видеоаналитики, которая фиксирует и анализирует социальную дистанцию посетителей магазинов и предприятий, оказывающих услуги, промежуток времени между посетителями, использование ими средств индивидуальной защиты. Видеоанализ потока людей искусственный интеллект совершает в режиме онлайн. Как использовать полученные в результате анализа данные — закрывать магазин, разгонять людей слезоточивым газом, пинками выдавливать тех, кто пришел без маски или слишком близко подошел к соседу, — осталось под покровом тайны. Но, по мнению нижегородских разработчиков, этот анализ точно должен улучшить производительность бизнеса.

Татарстан и вовсе провозгласил себя «одной из основных лечебных баз России в условиях коронавируса». В этом, безусловно, заслуга информационных технологий, которые позволили наладить бесперебойное дистанционное общение между пациентом и врачом.

Подводя итог брифинга можно с уверенностью сказать, что коронавирусной инфекцией болеют люди, а лечатся цифровые технологии.

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