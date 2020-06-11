Москва, , 18:00 — REGNUM Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказался в своем Telegram-канале о необходимости ввести юридическую ответственность за информационные вбросы во время чрезвычайных ситуаций.

«Во время чрезвычайных происшествий важно давать исключительно точную, подтвержденную информацию, соответствующую действительности. Последствия предоставления неточных, ложных данных являются в таких случаях реальной угрозой для работ по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и прочего», — пишет Мухин в своем канале.

Одной из ключевых причин своего выступления эксперт называет ситуацию с освещением разлива дизельного топлива в Норильске и противоречия в заявления главы Красноярского края Александра Усса и представителей МЧС.

«Конкретным примером в настоящий момент является информационное сопровождение аварии в Норильске. Разного рода эксперты и акторы, среди которых, как ни странно, даже губернатор Красноярского края Александр Усс вводят в заблуждение общественность и федеральный центр», — считает эксперт.

Мухин поясняет, что «Александр Усс и его помощники заявляли о загрязнении озеро Пясино, многократном превышении ПДК в акваториях Таймыра, но уже спустя несколько часов его слова с реальными фактами был вынужден опровергать МЧС».

«Такое информирование со стороны глав регионов в чрезвычайных ситуациях федерального уровня просто неприемлемо. Особенно на фоне регулирования и введения ответственности за распространение фейк-ньюс на государственном уровне», — заявил глава Центра политической информации.

«Поэтому предлагаю ввести ответственность за информационные вбросы во время ситуаций, подобных аварии в Норильске», — резюмировал Алексей Мухин