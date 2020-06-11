Москва, , 17:55 — REGNUM Заявление Румынии о планах официально признать Россию одной их национальных угроз может быть объяснено желанием нарастить военное присутствие США и НАТО на Чёрном море, заявила 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её мнению, таким образом Бухарест вместо провозглашаемой «стабильности» демонстрирует желание внести свою лепту в рост напряженности в регионе.

«Очевидно, что новая редакция румынской стратегии будет использована для усиления наращивания военного присутствия США и НАТО на Чёрном море. Тем самым Бухарест, вместо того, чтобы выступать по собственному же утверждению, как они пишут, «поставщиком стабильности, вносит свою лепту в дальнейший рост напряжённости и недоверия в регионе», — сказала Мария Захарова на брифинге.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила «плагиат властей Румынии» и дефицит самостоятельного мышления, которые приведут к внешнеполитическому ущербу для этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высший совет обороны Румынии во главе с президентом Клаусом Йоханнисом одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020−2024 годы, где Россия внесена в раздел «Угрозы».

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