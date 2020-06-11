Душанбе, , 17:52 — REGNUM Дело о нападении на пограничный пост «Ишкобод» закрыто. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как отметили в суде, вердикт вынесен и приобрёл юридическую силу. Осуждённые приговорены к различным срокам заключения. В пресс-центре добавили, что это единственная информация, которую там могут предоставить общественности.

По словам одного из адвокатов, участвовавших в процессе, дело конфиденциально и его детали разглашены не будут.

Напомним, в ночь на 6 ноября 2019 года на пограничный пост «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе было совершено вооружённое нападение. По официальным данным, в результате нападения были убиты 26 человек — в том числе пятеро военнослужащих и один сотрудник милиции. 22 человека задержаны.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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