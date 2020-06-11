Тбилиси, , 17:48 — REGNUM Из-за очередного заявления, которое обосновавшийся в Киеве экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал в соцсети Facebook, посла Украины вызвали в МИД Грузии.

11 июня во второй половине дня посол Украины Игорь Долгов пришел на беседу в грузинское внешнеполитическое ведомство, но комментариев для журналистов делать не стал.

В этот день утром на странице Саакашвили в Facebook появилось его очередное видеообращение, где экс-президент говорит о предстоящих в Грузии выборах, общей ситуации в стране и планах по отстранению от власти олигарха Иванишвили.

«Я не собираюсь мирно смотреть на уничтожение и окончательное истребление Грузии. Я не собираюсь опустив руки смотреть на уничтожение грузинских семей и их изгнание из страны. Я, конечно, участвую в этой борьбе. И, конечно, мы собираемся победить. Мы все должны объединиться, делить места сейчас не время и в будущем на это времени не будет. Все, кто хочет помочь народу, должны встать вместе», — заявил Саакашвили и пообещал, что он лично будет на передовом фронте этой борьбы.

По его словам, в этом году решится, останутся ли Грузия и ее граждане вечными рабами Иванишвили или страна и народ одержат победу.

«Третьего варианта нет. Поэтому мы, конечно, готовимся к победе!» — подчеркнул Михаил Саакашвили.

На это его обращение глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что гражданин Украины Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии, а это недопустимо.

Как известно, Михаил Саакашвили был лишен грузинского гражданства после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко присвоил ему украинское гражданство. Правда, позже из-за противостояния с Порошенко Саакашвили украинского гражданства был лишен. Но после победы на президентских выборах Владимира Зеленского решением нового президента Саакашвили было возвращено гражданство Украины. А недавно он был назначен руководителем комитета реформ Украины.