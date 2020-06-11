Москва, , 17:48 — REGNUM Российская Федерация получила положительный ответ на приглашение посетить парад Победы в Москве 24 июня от 12 зарубежных лидеров. Об этом сегодня, 11 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности России.

Напомним, что в этом году парад Победы состоится 24 июня, так как 9 мая провести его не было возможности из-за пандемии коронавируса. Сейчас эпидемия идет на спад и власти решили ослабить режим ограничений.

Всего в параде будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, а также около 200 единиц техники.

24 июня будет нерабочим днем.