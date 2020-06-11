Москва, 11 июня 2020, 17:38 — REGNUM Абсолютным хамством назвала заявление американских властей о том, что Россию нужно внести в список государств-спонсоров терроризма, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 июня.
Комментируя доклад рабочей группы Республиканской партии в нижней палате Конгрессе, в котором сказано, что Россию рекомендовано добавить в список «стран — спонсоров терроризма», Захарова сказала, что это «абсолютное хамство».
Такими заявлениями, отмечает российский дипломат, некоторые американские политики «пытаются повысить свою узнаваемость». При этом русофобия используется как повод для саморекламы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение конгрессменам, о котором высказался российский МИД, выдвинул Республиканский исследовательский комитет в американском парламенте.
Он 9 июня предложил включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Аргументировалось это тем, что Россия якобы поддерживает Корпус стражей Исламской революции (Иран), «Хезболлу» (Ливан), «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Русское имперское движение».
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Кроме того, 9 июня о планах конгрессменов ввести против России очередные санкции рассказал в интервью Fox Business один из представителей республиканцев.
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