Вильнюс, , 17:31 — REGNUM Автор скандальной для Литвы книги «Наши» (на русском языке книга была опубликовано под названием «Свои», но до перевода и издания она стала широко известна под названием именно «Наши») о роли литовцев в Холокосте Рута Ванагайте издала новую книгу об истреблении евреев в Литве «Как это произошло» (Kaip tai įvyko?), которая будет представлена в центре Общины евреев Литвы 25 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июня.

Новая книга построена в форме диалога с немецким историком Кристофом Дикманном, который считается одним из ведущих исследователей Холокоста, изучившим порядка 30 архивов в семи разных странах.

Ванагайте утверждает, что это книга по сути продолжение «Наших», а беседы с Дикманном она вела и записывала в течении двух лет.

Напомним, после выхода книги «Наши», в которой представлены документы и свидетельства участия литовцев в Холокосте, которые уничтожили значительную часть еврейского населения Литвы ещё до прихода в страну нацистов, в Литве начался скандал. Ванагайте обвиняли в предательстве и подвергли травле, однако сама книга стала настоящей сенсацией и вошла в список самых продаваемых.

Однако после того, как Ванагайте публично усомнилась в героизации одного из литовских «лесных братьев», заподозрив его в участии в Холокосте, травля писательницы настолько обострилась, что она вынуждена была нанять охрану, а в итоге — уехать из Литвы. Высказывание о «лесных братьях» стало поводом для изъятия всех её книг с продажи и бойкота писательницы в Литве.

Впрочем, Ванагайте действительно является не столько писательницей, сколько грамотным маркетологом и специалистом по общественным связям. Она, например, в своё время организовала полутеатральный и якобы музейный «советский бункер», посетителей которого встречали играющие сотрудников НКВД актёры, которые в грубой форме на протяжении всей экскурсии издевались над посетителями, всячески дополняя «ужасы жизни в СССР».

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Ванагайте принципиально и публично отказывает в интервью и комментариях российским СМИ, заявляя, что не общается с российскими журналистами якобы из-за того, что «неизбежно будет использована в целях кремлёвской пропаганды».

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