Белград, , 17:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич выступает против предложений своих политических противников организовать референдум по Косово и Метохии. Об этом он заявил 10 июня.

По словам Вучича, нет необходимости «идти на референдум, чтобы заявить: Косово — это Сербия», так как это уже «написано в конституции страны». Также Вучич полагает, что референдум мог бы дорого обойтись Сербии.

«И что потом? Скажем американцам и европейцам — нет, мы не будем даже вести переговоры? Давайте, скажите людям, какие возможные последствия их ожидают. Не буду говорить о том, что среди последствий может быть конфликт с албанцами, в результате которого наши дети будут возвращаться к нам в гробах. Этого я хочу избежать, и поэтому веду переговоры со всеми… Но не нужно заходить так далеко, хотя этого нельзя также исключить, так как албанцы теряют нервы по разным причинам. Но что мы будем делать? Я всегда руковожусь логикой железного детерминизма. Что мы будем делать, если нас все изолируют? Вы хотите, чтобы у нас были санкции, как в 90-е годы», — рассказал Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

Напомним, что в 2018 году Александр Вучич допустил проведение референдума, на котором граждане Сербии высказали бы свою позицию по поводу будущего статуса Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии.

«Что бы мы не сделали, мы должны это (решение) выставить на референдум», — заявил в 2018 году Вучич.