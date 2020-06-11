Минск, , 17:24 — REGNUM Совпадение взглядов на угрозы безопасности субъектам Союзного государства констатировали в ходе телефонного разговора начальники генштабов — первые замминистра обороны Белоруссии и России генерал-майор Александр Вольфович и генерал армии Валерий Герасимов.

«Стороны обменялись мнениями по оценке военно-политической обстановки в Восточно-европейском регионе», — проинформировала сегодня, 11 июня пресс-служба минобороны Белоруссии.

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Герасимов и Вольфович обсудили вопросы подготовки к предстоящему заседанию Военного комитета ОДКБ и актуальные вопросы военного двустороннего сотрудничества: участие 24 июня белорусского парадного расчета в параде Победы в г. Москве; ход подготовки и проведения Армейских международных игр; подготовка к учению с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2020»; подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021»; участие подразделения белорусских военных в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020»; реализация плана двустороннего сотрудничества России и Белоруссии.

Сообщается, что представители оборонных ведомств «дали высокую оценку уровню взаимодействия в военной сфере и наметили направления его дальнейшего развития».

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