Киев, , 17:24 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что спокойно относится к политическим интригам и слухам о том, что «кто-то» из его правительства, возможно и он сам, уйдет в отставку.

Об этом он заявил на пресс-конференции 11 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что он «примерно ориентируется» как, когда, и где начинается муссирование слухов, потому что есть разные политические интересы.

«У многих есть политические амбиции к разным должностям и в правительстве, в частности. Этих политических интриг не лишена ни одна страна мира — они есть, это элемент большой политики. Я спокойно отношусь», — отметил он.

Премьер добавил, что он чувствует поддержку большинства депутатов во фракции «Слуга народа».

«У нас… очень конструктивное сотрудничество в интересах Украины, и мы чувствуем поддержку и уверенность в тех действиях, которые мы делаем», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня несколько экспертов со ссылкой на источник в офисе президента сообщили, что Зеленский якобы готовит на осень новую кадровую революцию, которая будет заключаться в объявлении досрочных выборов в Раду, кадровых заменах в правительстве и совмещении досрочных выборов с местными в октябре нынешнего года.