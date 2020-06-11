Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM На пост председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга нашлись три претендента. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском Законодательном собрании.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, аудитор Константин Желудков выдвинут комиссией ЗакСа по вопросам правопорядка и законности. В КСП он трудится с 2012 года, а до того момента работал председателем Петроградского района, который считается политической «вотчиной» спикера ЗакСа, главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова. Пост главы Петроградки Желудков покинул сразу, как только Георгий Полтавченко вступил в должность губернатора в 2011 году. Затем вновь проявился на политическом небосклоне в КСП.

Второй претендент — Александр Томов, которого выдвинула парламентская комиссия по устройству госвласти, МСУ и административно-территориальному устройству. На удивление он тоже имеет непосредственное отношение к Петроградскому району, опекаемому Макаровым: Томов был там заместителем прокурора, а теперь возглавляет местную администрацию муниципалитета «Петровский», на сайте которого фото Макарова размещено на главной странице даже выше, чем новости округа.

Третьим претендентом на пост главы КСП стал аудитор Юрий Шутов, которого выдвинул комитет по законодательству петербургского парламента. Ранее он трудился в аппарате Законодательного собрания под началом Вячеслава Макарова. В конце 2019 года Шутов уже занял место нынешнего председателя КСП Вадима Лопатникова в президиуме петербургского отделения «Единой России», которое Макаров возглавляет.

Вопрос о смене председателя Контрольно-счетной палаты рассмотрят в ближайшие две недели.

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