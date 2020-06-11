Москва, , 17:32 — REGNUM Заседание комиссии Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, было прервано перед обсуждением средств председателя законодательного собрания столицы Алексея Шапошникова.

Трансляция длилась всего несколько минут. В начале мероприятия Шапошников, являющийся также председателем комиссии, доложил, что сведения о своих доходах за 2019 год все депутаты Мосгордумы сдали своевременно. Зачитав эту информацию о перешёл ко второму вопросу повестки, которое касалось непосредственно председателя МГД.

По этой причине Шапошников передал право вести мероприятие зампреду комиссии Степану Орлову («Единая Россия»). Тот, в свою очередь, заявил, что трансляция мероприятия будет прекращена, поскольку во время обсуждения данного вопроса могут быть озвучены персональные данные Шапошникова.

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