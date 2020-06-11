Москва, , 17:08 — REGNUM Встреча в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с иранским коллегой Джавадом Зарифом состоится 16 июня, сообщила 11 июня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, противостояние США и Ирана находится в стадии очередного обострения из-за поставок нефтепродуктов в Венесуэлу. Также США и ЕС продлили ещё на год прежние антииранские санкции.

Кроме того, МАГАТЭ публикует данные о том, что Иран продолжает наращивать запасы обогащённого урана.

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