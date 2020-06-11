Киев, , 16:53 — REGNUM Переговоры по Донбассу в рамках минского процесса ведутся почти ежедневно исключительно в интересах Украины и украинского народа с участием правительства страны, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции сегодня, 11 июня.

Шмыгаль отметил, что впервые за пять лет правительство Украины «присоединилось непосредственно к минским переговорам», поскольку один из вице-премьеров (Алексей Резников, фактический глава делегации Украины в Минске — ред.) является непосредственным участником и одним из соуправителей в контактной группе.

«Сегодня есть новый формат сотрудничества и новый формат работы министерства по реинтеграции оккупированных территорий… они показывают приоритетность этого направления правительственной политики», — сказал глава правительства.

«Не буду вслух озвучивать эти вещи, о которых ведутся переговоры… Но переговоры проводятся практически ежедневно, нарабатываются определенные параметры, и мы приближаемся к хорошим результатам», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 5 мая президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обновил состав делегации Киева для участия в минской контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.