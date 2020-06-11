Рига, , 16:52 — REGNUM Члены Сейма (парламента) Латвии проголосовали за принятие финального варианта региональной реформы. Данное решение поддержали 58 депутатов, 12 народных избранников выступили «против», 20 депутатов — воздержались. Об этом пишет 11 июня портал Lsm.lv.

Таким образом, уже с июля 2021 года количество самоуправлений в Латвии будет сокращено со 119 до 42. Страна будет разделена на пять исторических округов — Курземе, Видземе, Земгале, Селия и Латгалия.

Отмечается, что 10 городов будут носить статус республиканских — Рига, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Огре, Резекне, Валмиера, Вентспилс. Кроме того Екабпилс, Огре и Валмиера будут областными центрами.

Статус города 1 июля 2022 года получат Марупе, Кекава и Адажи, а в июле 2021 г. — Кокнесе и Иецава.