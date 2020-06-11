Москва, , 16:48 — REGNUM При подготовке парада Победы выполняются все необходимые мероприятия медицинского характера, чтобы пресечь распространение инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности.

«С учётом угроз, которые по-прежнему сохраняются у нас в связи с концентрацией большого количества людей, у нас подготовлены раздельные помещения для проживания для всех, проводятся ежедневные санитарные мероприятия», — заявил Шойгу.

«Помимо этого, перед тем как появляться на подготовительных мероприятиях парада все были тестированы, все мероприятия медицинского характера были проведены», — указал он.

Подготовка парада началась 2 июня, отметил Шойгу.