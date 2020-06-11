Дамаск, , 16:48 — REGNUM Временно исполняющим обязанности премьер-министра Сирии назначен Хусейн Арнус, сирийский министр водных ресурсов, сообщили 11 июня в пресс-службе главы государства.

Арнус назначен врио главы правительства решением сирийского президента Башара Асада 11 июня. Кроме того, Арнус будет продолжать выполнять свою работу министра водных ресурсов.

Несмотря на отставку премьер-министра Имада Хамиса, правительство, как отмечают в администрации Асада, будет продолжать работу — пока не пройдут выборы в парламент и не будет собран новый кабинет министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хамис отправлен в отставку сегодня, 11 июня. Сирийский парламент будет переизбран 19 июля 2020 г.

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