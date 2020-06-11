Москва, , 16:46 — REGNUM Фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота отработали уничтожение условных морских целей в Балтийском море на фоне военно-морских манёвров НАТО Baltops-2020, сообщает 11 июня пресс-служба флота.

Поражение целей отрабатывалось в морских полигонах в Балтийском море, в них было задействовано более 10 самолётов морской авиации.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море», — указано в сообщении пресс-службы.

Под прикрытием звена истребителей Су-27 бомбардировщики выполнили заход в заданный квадрат для оценки надводной обстановки, а затем провели учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника.

«Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020», — отмечает пресс-служба Балтфлота.

Как сообщало ИА REGNUM, в южной и центральной частях Балтийского моря с 7 по 19 июня проходят военные учения НАТО Baltops-2020, в которых задействовано 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, около трех тыс. военнослужащих из 17 стран — членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

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