Тбилиси, , 16:44 — REGNUM Бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили покидает пост и продолжит работу на дипломатической службе. Об этом на заседании правительства Грузии 11 июня сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

Он поблагодарил Кетеван Цихелашвили за работу, проделанную ею на посту госминистра, и особенно отметил целый ряд ее инициатив и проектов, направленных на восстановление доверия со стороны населения Абхазии и Южной Осетии.

Премьер выразил уверенность, что и на дипломатическом поприще она будет работать так же успешно и плодотворно.

Кетеван Цихелашвили занимала пост госминистра с августа 2016 года, до этого работала заместителем министра. Она назначается на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Австрии и будет также представлять Грузию в расположенных в Вене международных организациях.