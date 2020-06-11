Киев, , 16:41 — REGNUM В настоящий момент правительство Украины планирует проведение осенью местных выборов, но нужно помнить, что мир живет в условиях неопределенности из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции 11 июня.

«Средства на выборы есть, мы планируем проведение этих выборов», — сказал он, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем Шмыгаль подчеркнул, что если будут основания для введения тотального карантинного ограничения, то власти будут вынуждены перенести эти выборы.

«Но пока мы надеемся, что мы будем управлять адаптивными механизмами по этой болезни достаточно эффективно, и это даст нам возможность в октябре провести выборы» , — отметил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны состояться на Украине 25 октября 2020 года. Ожидается, что Рада примет соответствующее официальное постановление перед уходом на летние каникулы.