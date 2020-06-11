Чикаго, США, , 16:39 — REGNUM Порядка пяти миллионов долларов будет выделено властями Чикаго (штат Иллинойс, США) в помощь пострадавшим от COVID-19 студентам и нелегальным мигрантам, сообщили 11 июня в администрации города.

Соответствующее решение принял чикагский градоначальник Лори Лайтфул. Деньги будут выделены из создаваемого «Чикагского фонда устойчивости».

Деньги пойдут в помощь тем людям, которые не подпали под действие федерального американского проекта помощи в ситуации пандемии.

Это не только мигранты и студенты, но и другие малоимущие чикагцы. Речь идёт более чем о 300 тысячах жителей Чикаго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США решается вопрос о выделении очередного пакета помощи экономике, пострадавшей от пандемии.

Читайте подробнее: Власти США готовятся принять четвёртый пакет мер помощи экономике

Читайте ранее в этом сюжете: Мнучин сообщил, как идут дела в экономике США