Киев, , 16:25 — REGNUM Правительство Украины «взволновано» ситуацией с недостатком воды в Крыму, но каких-то конкретных действий по этому поводу предпринимать не планирует, заявил на пресс-конференции 11 июня премьер страны Денис Шмыгаль.

«Что касается воды в Крым, вы видите — вода в Крым не подается. Мы понимаем, что она и физически не может туда подаваться», — заявил Шмыгаль (не совсем ясно, что глава правительства имеет в виду, поскольку каналы из Херсонской области в Крым на месте и вполне могут функционировать — ред.)

Он также заявил, что «оккупант» Россия «не всегда» выполняет свои обязательства в отношении населения, «которые прописаны в международной конвенции».

«Поэтому, конечно, этот вопрос нас волнует. Но восстановление водоснабжения через крымский канал на повестке дня не стоит», — сказал Шмыгаль.

Он отдельно подчеркнул, что вопрос водоснабжения Крыма «не является предметом какого-либо торга».

ИА REGNUM напоминает, что сразу же в день назначения на пост премьер-министра 4 марта Шмыгаль спровоцировал большой скандал, допустив возможность восстановления водоснабжения Крыма, «потому что там живут украинцы». Потом главе правительства пришлось оправдываться и объяснять, что его неправильно поняли.