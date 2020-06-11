Дамаск, , 16:24 — REGNUM Премьер-министр Сирии Имад Мухаммад Хамис отправлен в отставку, сообщили 11 июня в пресс-службе сирийского президента.

Уточняется, что сирийский президент Башар Асад подписал соответствующий указ. Почему Хамис покинул свой пост, в сирийской администрации не уточняют.

Напомним, Хамис находился на посту главы сирийского правительства с 22 июня 2016 г.

Европейский союз ввёл против Хамиса санкции, обвиняя чиновника в том, что он, находясь на посту министра электроэнергетики, якобы выключал электропитание для подавления восстания 24 марта 2012 г.