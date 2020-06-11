Киев, , 16:13 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не ждет своей отставки с должности и работает «с полной самоотдачей».

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 11 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, правительство в целом также работает, «чтобы сделать все от нас возможное и улучшить ситуацию на Украине.

Шмыгаль заявил, что он не классический политик и «популизмом заниматься не будет».

«Удалось сделать — я покажу, что удалось. Не удалось — я объясню, почему, и скажу, какие усилия мы приложим для того, чтобы это сделать», — сказал он, добавив, что готов отчитываться перед обществом каждые 100 дней на посту.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра 4 марта 2020 года. Буквально за полгода чиновник сделал стремительную карьеру — сначала несколько месяцев он работал главой Ивано-Франковской облгосадминистрации, потом вице-премьером в правительстве Гончарука, сейчас премьер-министром.

Отметим, что сегодня же было опубликовано интервью Зеленского «Украинской правде», в котором президент говорит, что Шмыгаль — «неплохой» премьер и дает понять, что не рассматривает вариант с его отставкой.