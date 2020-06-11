Рига, , 16:13 — REGNUM В срочном порядке депутаты Сейма (парламента) Латвии, по предложению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), внесли изменения в закон, ужесточающие штрафы за нарушение предвыборной агитации. Об этом пишет 11 июня портал Lsm.lv.

Теперь, по данным журналистов, за нарушение условий предвыборной агитации физическому лицу грозит штраф до 700 евро, юридическому — до 1400 евро. За несоблюдение правил агитации в электронных средствах массовой информации предусмотрен штраф для физических лиц от 50 до 500 евро, для юридических от 500 до 7100 евро.

До принятия поправок штрафы в Латвии за подобные нарушения доходили до 70 евро для физических лиц и до 1200 для юридических. Закон вступает в силу со следующего дня после провозглашения президентом страны.