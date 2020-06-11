Москва, , 16:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла России в Туркмении Александра Блохина. Указ о присвоении дипломату награды опубликовал интернет-портал правовой информации.

Отмечается, что посол Блохин удостоен ордена «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России».

ИА REGNUM напоминает, что Александр Блохин занимает пост главы дипломатической миссии России в Туркмении с 5 мая 2011 года. С 1995 по 2000 годы он возглавлял посольство в Азербайджане, с 2002 по 2005 годы — посольство в Белоруссии, а с 2005 по 2010 годы — посольство в Австралии.