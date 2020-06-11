Махачкала, 11 июня 2020, 16:44 — REGNUM Новый заместитель министра просвещения России, более 3,5 лет проработавшая в правительстве Дагестана, награждена орденом за заслуги перед республикой. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев.
«За достигнутые трудовые успехи наградить орденом «Зв заслуги перед Республикой Дагестан» Толстикову Екатерину Андреевну», — сказано в документе.
Напомним, с ноября 2016 года по настоящее время Толстикова работала заместителем председателя правительства Дагестана, в период с января 2018 по февраль 2019 года также занимала должность министра по земельным и имущественным отношениям республики. Сегодня стало известно о ее назначении заместитель главы Минпросвещения РФ.
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