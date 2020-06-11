Брянск, , 15:56 — REGNUM Дату выборов губернатора Брянской области утвердили 11 июня депутаты облдумы, сообщает пресс-служба закособрания региона. Голосование пройдёт 13 сентября 2020 года.

На заседании Брянской областной думы присутствовали губернатор Александр Богомаз, федеральный инспектор по региону Михаил Калашников, заместитель губернатора Александр Коробко. Выборы главы региона назначили на единый день голосования 13 сентября.

На второй срок планирует избраться действующий губернатор: ранее он заручился поддержкой президента РФ и его кандидатуру подержал президиум генсовета партии «Единая Россия».