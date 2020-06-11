Москва, , 15:59 — REGNUM Анонсированные мэрией Москвы меры поддержки населения в виде сертификатов на покупку товаров и услуг, которые будут выданы лишь участникам голосования по поправкам в Констатацию РФ, можно расценить как попытку подкупа избирателей. Об этом 11 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ).

«Я считаю, что это подкуп избирателей. Явные действия по организации материального стимулирования. И отдельной оценки заслуживает то что делается это за счёт бюджета», — сказал Тарасов.

По мнению депутата Мосгордумы, помощь населению должна оказываться адресно, в зависимости от материального положения конкретного гражданина и семьи.

«А здесь миллионер получит столько же, сколько безработный. Это не материальная помощь — это взятка за участие в голосовании. Когда требовалось оказать москвичам помощь нам заявили, что бюджет треснет, а как потребовалось повысить явку, так деньги нашлись», — заявил Тарасов.

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