Калуга, , 15:54 — REGNUM Глава самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил с Днём России жителей города.

Глава самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил с Днём России жителей города Пресс-служба Городской думы Калуги

«12 июня вся наша многонациональная страна отмечает День России, — отмечается в поздравлении. — Для каждого из нас Россия — это, в первую очередь, его малая родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти непреходящие ценности всегда будут объединять нас, мотивировать жить в мире и согласии и работать на благо Отчизны. Дорогие друзья! С праздником! Мира, тепла, добра, радости и света всем нам! Пусть каждый день начинается с хороших новостей и радостных событий. Пусть самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность, умение радоваться успехам всей страны и каждого отдельного ее гражданина!».

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