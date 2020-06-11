Даугавпилс, Латвия, , 15:48 — REGNUM Должность мэра второго по величине города Латвии, Даугавпилса, «потерял» Андрей Элксниньш. Об этом пишет 11 июня портал Lsm.lv.

По данным журналистов, за его отзыв проголосовало девять депутатов, против были только четверо. Основная претензия со стороны коллег к мэру — единоличный стиль руководства, неумение прислушиваться к партнёрам по коалиции, грубость по отношению к сотрудникам муниципальных предприятий.

Отметим, что это уже второе «свержение» Андрея Элксниньша с должности мэра после избрания его депутатом даугавпилсской думы. Первое, по схожим причинам, произошло в сентябре в 2017 года.

В январе 2019 года Элксниньшу удалось вернуть себе кресло градоначальника.