Калуга, , 15:38 — REGNUM Сегодня, 11 июня, состоялось заседание сессии Законодательного собрания Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, в числе первых депутаты приняли закон закона об исполнении областного бюджета за 2019 год. Ранее он прошел процедуру публичных слушаний.

Калужское Законодательное собрание приняло закон об исполнении бюджета-2019 Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

Доходы региональной казны в прошлом году составили 69 млрд 217 млн рублей. Расходы — 68 млрд 38 млн рублей. Это на 6 млрд 98 млн рублей, или на 10 процентов, больше 2018 года. На финансирование расходов социального характера направлено 37 млрд 767 млн рублей, что составляет 56 процентов от общего объема расходов. Значительные средства направлены на социальную поддержку льготных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг — 1 млрд 794 млн рублей. Данные льготы получили 199 тысяч граждан или каждый пятый житель Калужской области. На социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 630 млн рублей. Этими мерами поддержки воспользовались более 6 тысяч человек. Кроме того, для детей-сирот приобретена 131 квартира на сумму 195 млн. рублей. Более 44 тысяч граждан получили различные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели направлен 1 млрд 459 млн рублей. На выплаты при рождении детей и материнский капитал направлен 1 млрд 428 млн рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» составили 10 млрд 179 млн рублей. По госпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» — 12 млрд 778 млн рублей. На физическую культуру и спорт направлено 2 млрд 179 млн рублей. На «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» — 3 млрд 219 млн рублей. Расходы Дорожного фонда составили 9 млрд 698 млн рублей. В целом по итогам исполнения областного бюджета за 2019 год сложился профицит в объеме 1 млрд 179 млн рублей.

«Бюджет исполнен в полной мере. Он направлен на решение большинства социальных вопросов. Приятно принимать такой проект закона. Сейчас ситуация из-за коронавируса поменялась, но не настолько, чтобы область не справилась с теми задачами, которые стоят. Главное, чтобы не изменилось отношение к людям и поддержка людей», — отметил, комментируя данный закон, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин.

Депутаты поддержали инициативу, внесенную главой региона Владиславом Шапшой. Адресовать ее планируется в нижнюю палату федерального парламента. Федеральных законодателей попросят сохранить право на понижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов, для регионов-доноров после 1 января 2023 года. Отмечалось, что на местах с 1 января 2023 года право на понижение этой ставки сохранится исключительно для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также участников региональных инвестиционных проектов и федеральных специальных инвестиционных контрактов. Остальные же категории инвесторов в 2023 году этой льготы лишатся. При этом она является эффективным инструментом стимулирования притока инвестиций и действенной мерой государственной поддержки ключевых отраслей региональной экономики. Еще одна инициатива Владислава Шапши, поддержанная на заседании, предусматривает расширение категории получателей региональной меры поддержки самозанятых граждан в виде возврата налога на профессиональный доход, уплаченного ими в 1 квартале 2020 года. Воспользоваться этой помощью теперь смогут не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели.

В заключении сессии председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин подвел итоги работы VI созыва. За время работы созыва принято 602 областных закона, 1155 постановлений.

Председатель отметил, что приоритетным на протяжении пяти лет был социальный блок вопросов. Областной бюджет сохранял социальную направленность. На финансирование этой сферы предусматривалось почти 60% от общего объема расходов. За период с 2015 по 2020 годы доходы и расходы областного бюджета увеличились в 1,5 раза: доходы с 43 млрд руб. до 67 млрд рублей, расходы с 46 млрд рублей. до 70 млрд рублей. В завершении отчета Виктор Бабурин подчеркнул, что безусловным приоритетом депутатов была и останется работа над проблемами, которые волнуют жителей региона.