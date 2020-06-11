Москва, , 15:29 — REGNUM Законопроект, вводящий мораторий на один из способов формирования фонда на капительный ремонт, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Галиной Хованской, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Предлагается приостановить до конца текущего года положения Жилищного кодекса Российской Федерации в части изменения способа формирования фонда капитального ремонта при имеющейся задолженности по фонду капитального ремонта, формируемому на специальном счете.

Сейчас, если размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составляет менее чем 50% от размера начисленных взносов на капитальный ремонт, орган государственного жилищного надзора направляет владельцу специального счета уведомление об информирования собственников о необходимости погашения задолженности. Если задолженность не будет погашена в течение пяти месяцев, орган местного самоуправления обязан принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании его на счете (счетах) регионального оператора.

Парламентарии предлагают ввести мораторий на такой способ перехода в «общий котел» из-за снижения доходов населения вследствие экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

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