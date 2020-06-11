Ново-Огарево, Московская область, , 15:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым поддержал его выдвижение на новый срок на выборах главы региона.

«Вы имеете полное моральное право претендовать на место главы региона. Но нужно доказывать это, предъявлять людям результаты и говорить о том, что не удалось сделать», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белозерцев занимает свой пост с 25 мая 2015 года. Он был назначен президентом временно исполняющим обязанности главы региона. В ходе выборов в сентябре того же года явка избирателей составила 62%. Белозерцев набрал более 85% голосов и вступил в должность губернатора 21 сентября.

Выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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