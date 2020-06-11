Чебоксары, 11 июня 2020, 15:14 — REGNUM В Чувашии сегодня, 11 июня, на сессии Госсовета депутаты поддержали кандидатуру 42-летней Виктории Владимировой на пост уполномоченного по правам ребёнка. Выборы были безальтернативными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Пост детского омбудсмена в Чувашии стал вакантным в апреле 2020 года, когда Елена Сапаркина уволилась с должности по собственному желанию. В ходе конкурса была подана одна заявка — от Виктории Владимировой. В рассказе о себе Владимирова отметила, что возглавляла центр помощи детям-инвалидам при православном приходе, принимала участие в оказании услуг по социально-педагогической реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем, продолжает заниматься вопросами выявления и коррекции нарушений речевого развития и коммуникации детей-инвалидов.
Депутаты большинством голосов поддержали Виктории Владимировой в качестве кандидата на пост регионального детского омбудсмена. Её кандидатура будет направлена на согласование с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.
Справка ИА REGNUM. Виктория Сергеевна Владимирова родилась 23 сентября 1977 года в Нальчике. Окончила частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт экономики, управления и права» в Казани (по направлению «Финансы и кредит»), Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева (специальное дефектологическое образование).
Трудовую деятельность начала в 2002 году кондитером, в 2006 году работала товароведом и заместителем управляющего частной компании в Алатырском районе. В 2008—2010 годы являлась индивидуальным предпринимателем, в 2012—2014 годах работала в банковской системе, затем работала менеджером на заводе «Элетех» в Алатыре и у индивидуального предпринимателя. В 2016—2018 годах вернулась к предпринимательству и это же время возглавляла центр помощи детям-инвалидам во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого при православном приходе храма усекновения Главы Иоанна Предтечи в Алатыре. С августа 2018 года по октябрь 2019 года работала начальником отдела культуры администрации Алатыря, затем по май 2020 года являлась безработной. В мае 2020 года зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.
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