Москва, , 15:13 — REGNUM Вице-премьер правительства Дагестана Екатерина Толстикова назначена заместителем Министра просвещения России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Екатерина Толстикова проработала в Дагестане более 3,5 лет. Перед этим она трудилась в различных федеральных ведомствах, в том числе Министерстве имущественных отношений, Министерстве промышленности и энергетики, Министерстве образования и науки. В 2014—2016 годах занимала пост замглавы Минобрнауки России.

В ноябре 2016 года Толстикова была назначена заместителем председателя правительства Дагестана, а в января 2018 года получила еще и пост министра по земельным и имущественным отношениям республики. В конце февраля 2019 года она была освобождена от должности министрам сохранив кресло вице-премьера.