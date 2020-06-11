Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении бороться в первых рядах на выборах в грузинский парламент не относится к партии «Европейская Грузия» (ЕГ). Об этом 11 июня сказал журналистам один из лидеров ЕГ Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Саакашвили не сможет быть и не будет на передней линии «Европейской Грузии» и огромной части оппозиционных партий», — заявил Бокерия.

Он добавил, что высказывание Саакашвили может касаться только партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которую тот ранее основал. И там нужно спросить, будут ли они сотрудничать с бывшим президентом Грузии.

Напомним, 11 июня Саакашвили, являясь гражданином Украины, опубликовал заявление, будто он будет бороться за Грузию во время предстоящих парламентских выборов. В грузинском МИД это назвали вмешательством во внутренние дела страны.

Стоит также отметить, что «Европейскую Грузию» создали бывшие члены ЕНД, которые покинули ряды прежней партии, когда она потеряла власть на после выборов 2012 года.

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