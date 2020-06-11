Хельсинки, , 15:31 — REGNUM С 15 июня границы Финляндии будут открыты для граждан шести стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии. Туристам из названных государств не придется соблюдать карантин в течение 14 дней. Однако граждане из России и Швеции по-прежнему будут соблюдать все установленные рестриктивные меры. Об этом 11 июня сообщило финское издание Svenska Yle.

«Министр иностранных дел Норвегии сказала мне, что норвежское правительство будет решать вопрос по ограничениям завтра, в то время как Дания будет строить свои собственные на планы следующей неделе. Возможно, стоит еще подождать, прежде чем заказывать поездку в эти страны», — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По информации журналистов, граждане Швеции могут приехать в Финляндию, если у них есть недвижимость. Гражданское состояние в браке с гражданином Финляндии также является уважительной причиной для поездки. Стоит отметить, что все рекомендации по соблюдению шведами карантина остаются в силе.

По словам министра транспорта и связи Финляндии Тимо Харакки, вопрос открытия международного сообщения с другими странами Шенгенского соглашения будет обсуждаться на следующей неделе.