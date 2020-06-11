Каир, , 15:03 — REGNUM Действие комендантского часа, который был введен в Египте в связи с пандемией коронавируса, продлено до конца июня, однако его длительность сокращена на 1 час. Об этом 10 июня сообщил на пресс-конференции министр информации страны Усама Хайкаль.

«Комендантский час начиная с воскресенья (14 июня) будет длиться с 20:00 (21:00 мск) до 04:00 (05:00 мск)», — заявил он, при этом в настоящее время комендантский час продолжается до с 20:00 до 05:00.

Также министр рассказал, что магазины в стране также теперь будут работать на час дольше — до 18:00 и уточнил, что запрет на посещение парков и пляжей также продлен до конца июня.

При этом Хайкаль рассказал, что с 15 июня в стране вновь начнут работать спортивные клубы, а с 1 июля в стране намерены возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости COVID-19 и начать свою работу молельные учреждения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Африканского регионального бюро ВОЗ Матшидисо Моэти заявила, что пандемия все больше затрагивает африканский континент.