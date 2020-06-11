Ставрополь, , 15:03 — REGNUM Второй этап конкурса на должность главы Ставрополя состоялся сегодня, 11 июня. Конкурсная комиссия отобрала двоих кандидатов, которые продолжат борьбу за пост мэра города, передает ГТРК «Ставрополье».

Напомним, бывший глава Ставрополя Андрей Джатдоев, руководивший городом с августа 2012 года, скончался 30 апреля текущего года. После этого был объявлен конкурс на вакантную должность, а исполнение обязанностей мэра было возложено на главу Промышленного района Ставрополя Дмитрия Семёнова.

Документы на участие в конкурсе подали 12 человек. Первый тур преодолели пятеро претендентов, сегодня состоялся второй этап конкурса. Он прошел в форме индивидуального собеседования — конкурсная комиссия оценивала профессиональные и личностные качества претендентов на пост мэра. Кандидаты также представили свои программы развития города.

Наибольшее количество баллов по итогам второго этапа получили министр труда и социальной защиты населения Ставрополья Иван Ульянченко и глава города Михайловска Игорь Серов. Из их числа сегодня вечером депутаты городской думы выберут нового главу краевой столицы.

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