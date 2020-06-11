Пенза, , 15:02 — REGNUM Сегодня, 11 июня, назначена рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Сообщает об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча должна состояться в режиме видеосвязи. По мнению наблюдателей, действующий глава области получит одобрение от президента страны на второй срок управления регионом.

Напомним, выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

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