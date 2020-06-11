Брюссель, , 14:44 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала снять внутренний пограничный контроль к 15 июня, говорится 11 июня в сообщении ЕК.

Вместе с тем ЕК рекомендует странам сообщества продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Борель заявил, что внешние границы Евросоюза начнут открываться после 1 июля 2020 года.

Он отметил, что к этому периоду должно закончиться открытие внутренних границ между странами-членами Евросоюза, внешние границы начнут открываться немедленно после этого.

Читайте также: С 13 июня Польша открывает границы со странами ЕС